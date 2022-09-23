Улан-Удэ, 23 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Власти Тарбагатайского района Бурятии ограничили продажу спиртного в связи с проведением частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации.

Без алкоголя

Согласно постановлению главы района Владимира Смолина, с 21 по 30 сентября запрещается продажа алкогольной продукции в вечернее, ночное и утреннее время. Реализация спиртного разрешена только с 11 до 18 часов.

Распоряжение было подписано и вступило в силу с 22 сентября.

Также в районе отменён фестиваль «Тарбагатайский хлебосол». Праздник урожая перенесен на следующий год и будет приурочен к юбилею Тарбагатайского района.