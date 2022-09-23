Ижевск, 23 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Удмуртии началось голосование по вопросу воссоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома региона.

Admkrai.krasnodar.ru Голосование

Всего на территории Удмуртии работают три избирательных участка. Также переселенцы с указанных территорий смогут выразить свою позицию вне помещений для голосования.

Для получения любой необходимой информации по вопросам референдумов в республике работает кол-центр избирательной комиссии с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы будут проходить в период с 23 по 27 сентября. Для участия в референдуме переселенцам необходимо прийти с документом, удостоверяющим личность, на избирательный участок.

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