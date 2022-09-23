Стамбул, Турция, , 09:08 — REGNUM Сборная Турции сыграла вничью с командой Люксембурга в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Турция

Сборная Люксембурга трижды выходила вперёд, голы забили защитник Марвин Мартинш и полузащитники Данел Синани и Жерсон Родригеш.

Команда Турции смогла три раза отыграться благодаря мячам Дженгиза Ундера, Исмаиля Юксека и автоголу люксембургского защитника Максима Шано.

На сегодняшний день сборная Турции занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги С, на счету команды 13 очков. Команда Люксембурга идёт на втором месте с восемью очками.

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