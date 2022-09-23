Самара, , 09:09 — REGNUM Старшего дознавателя отдела полиции заподозрили в получении взятки в Самаре. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области в своем официальном телеграм-канале.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в Самаре вечером 8 сентября 2022 года фигурантка уголовного дела, занимающая должность старшего дознавателя отдела полиции, получила от местного жителя 200 тысяч рублей за оказание содействия в назначении взяткодателю наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что подозреваемая была задержана. Руководством ГУ МВД России по региону назначило проведение служебной проверки.

«При подтверждении вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба.