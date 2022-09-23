Грозный, 23 сентября 2022, 09:05 — REGNUM Те, кто выехал из России в то время, когда объявлена мобилизация, должны там и остаться. Дорога назад для них должна быть закрыта. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он призвал всех не быть наивными и понимать, что «Запад пытается расколоть наше общество». Такой сценарий уже был разыгран в Ираке, Ливии, в Египте, Сирии и во многих других регионах, напомнил Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни сообщил, что план по частичной мобилизации перевыполнен в Чечне на 254%.
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