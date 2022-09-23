Грозный, 23 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Те, кто выехал из России в то время, когда объявлена мобилизация, должны там и остаться. Дорога назад для них должна быть закрыта. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Что касается тех, кто бьёт себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», — заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Он призвал всех не быть наивными и понимать, что «Запад пытается расколоть наше общество». Такой сценарий уже был разыгран в Ираке, Ливии, в Египте, Сирии и во многих других регионах, напомнил Кадыров.

«Если мы не хотим повторения такого же сюжета в России, то всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными», — призвал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни сообщил, что план по частичной мобилизации перевыполнен в Чечне на 254%.