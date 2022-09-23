Красноярск, , 09:05 — REGNUM Жителям Красноярского края сообщили, где они могут получить ответы на актуальные вопросы по частичной мобилизации в России.

Военный билет (мобилизация) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как уточняет телеграм-канал краевых властей «С Мира по факту», это можно сделать по телефону горячей линии 122. Кроме того, для ответов на вопросы о частичной мобилизации задействован сайт «Объясняем. рф».

Жителей региона призывают пользоваться только достоверной информацией из официальных источников, не верить фейкам и не распространять их.

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия по вопросам частичной мобилизации по номеру 122 работает по всей стране.

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