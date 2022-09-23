Вашингтон, , 09:20 — REGNUM США должны препятствовать вступлению б. УССР в НАТО «в какой бы то ни было» форме, иначе это станет бременем для американского народа. Об этом старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу пишет в статье для портала 19Fortyfive.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, западные чиновники постоянно лгали о своём стремлении принять в альянс б. УССР и Грузию, хотя ни США, ни Европа не желают «защищать» эти две страны.

Российская спецоперация только подтвердила «постоянную нечестность» западных обещаний Киеву. Члены НАТО признали, что не заинтересованы в прямом столкновении с Россией из-за киевского режима.

«Ни Грузия, ни [б. УССР] не были жизненно важны для обороны Америки или Европы», — отметил автор.

Американский народ не поддерживает пополнение длинного списка «оборонных иждивенцев» за счёт Киева и не желает вынужденного участия в «ненужных конфликтах». Когда конфликт в б. УССР закончится, европейские члены НАТО, вероятно, перепоручат свою защиту Вашингтону. Это ещё один аргумент против присоединения б. УССР к альянсу, добавил Бэндоу.

«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — резюмировал автор статьи.

Читайте также: Кулеба заявил, что теперь блок НАТО хочет присоединиться к Киеву