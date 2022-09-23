Анадырь, , 09:04 — REGNUM На Чукотке начался промышленный убой оленей. До конца кампании сельхозпредприятия планируют заготовить более 190 тонн оленины, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Олень Булатова Екатерина © ИА REGNUM

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«Мясом домашних северных оленей в первую очередь будут обеспечены социально значимые учреждения округа, в том числе мясо реализуют через торговые предприятия округа», — пояснили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

В Певеке уже обработано 188 домашних северных оленей. В плане до конца октября — еще 1100 голов. В итоге более 45 тонн мяса намерены передать в Чукотскую торговую компанию для реализации населению.

На убойном комплексе у села Амгуэма городского округа Эгвекинот приступили к кампании 23 сентября. В первый день планируется отработать 300 голов. Общий план — более 4900 оленей. Всего будет получено свыше 145 тонн мяса.

Первые партии мяса направят на реализацию в октябре в Чукотский район, поселок Беринговский Анадырского района и Провиденский городской округ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотских оленеводческих хозяйствах началась осеняя корализация оленей. Мероприятие проводится ежегодно в период с сентября по октябрь. В этом году планируется обработать более 144 тысяч оленей против подкожного овода, взять кровь на анализы, а также провести инвентаризацию оленьего поголовья по половозрастным группам.