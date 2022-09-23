Берлин, 23 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Пищевая промышленность Германии сталкивается с самым серьёзным кризисом со времён окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Petra B. Fritz Германия

В открытом письме представителей отрасли, адресованном немецкому правительству, отмечается, что производители замороженных и свежих продуктов питания могут прекратить свою деятельность на фоне возросших цен на энергоносители. В этой связи они призвали власти оказать государственную помощь.

«Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьёзная», — указано в письме.

Отмечается, что если правительство не примет меры по урегулированию кризиса и не окажет финансовую поддержку, то полки в супермаркетах Германии могут оказаться пустыми.

«Действуйте сейчас, иначе холодильники и морозильники для населения Германии скоро останутся пустыми», — говорится в обращении.

Как заявил генеральный директор Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Петер Феллер, «из-за стремительно растущих затрат на электроэнергию многие немецкие производители продуктов питания оказались припёрты к стенке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два ведущих немецких исследовательских института предсказали сокращение экономики Германии в 2023 году и ущерб 130 млрд евро от рецессии.

Читайте также: Для экономики ФРГ хорошие времена наступят нескоро — профессор Паштова

Как указали эксперты, только в августе этого года количество банкротств в ФРГ возросло на 26% в сравнении с показателем прошлого года за тот же период и достигло 718 случаев. Предполагается, что в сентябре их число возрастёт ещё на четверть.

Ранее по теме: Экономисты предрекли Германии волну банкротств и безработицу без газа из РФ