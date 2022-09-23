Ереван, 23 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Азербайджан утром 23 сентября вновь обстрелял позиции вооружённых сил (ВС) Армении, нарушая режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что армянские военнослужащие подавили точки ведения огня. Потерь со стороны Армении нет.

Напомним, бои на армяно-азербайджанской границе начались 13 сентября. Вечером 14 сентября стороны договорились о прекращении огня. В последующие дни Баку и Ереван периодически обвиняют друг друга в нарушении договорённостей.