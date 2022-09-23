Калининский район, Саратовская область, , 09:09 — REGNUM Легковой автомобиль врезался в отбойник на трассе Саратов — Воронеж. В результате аварии есть пострадавшие, в том числе дети, сообщил 23 сентября министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Вызов экстренных служб поступил 23 сентября в 07:05 (местное время). Авария произошла недалеко от села Казачки Калининского района. В результате ДТП пострадали четверо, в том числе две девочки в возрасте 7 и 10 лет. Раненые в состоянии средней степени тяжести переданы медикам, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове вечером 19 сентября водитель маршрутного такси врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек.

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