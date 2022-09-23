Сеул, , 09:01 — REGNUM Североамериканские компании, работающие в сферах полупроводников, электромобилей и аккумуляторов для электромобилей инвестируют в Южную Корею $1,15 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее решение было принято 22 сентября в Нью-Йорке.

Известно, что компания Applied Materials, лидер мирового рынка полупроводникового оборудования, планирует создать в Южной Корее исследовательский центр, химическая компания Dupont — расширить исследовательский центр и производственные объекты, компании Entegris и BorgWarner — расширить свои исследовательские центры, производитель литий-металлических аккумуляторов Solid Energy Systems — открыть центр разработки батарей для электромобилей следующего поколения, а также производственные объекты. Канадская компания Northland Power, работающая в сфере возобновляемой энергетики, планирует построить у южного побережья зону ветроэлектрических установок.

По данным правительства, за первые полгода Южная Корея привлекла $11,09 млрд.