София, 29 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Новый полярный сезон на болгарской антарктической базе «Святой Климент Охридский» начался на 20 дней позже из-за проблем с доставкой на Белый материк очередной вахты полярников. Об этом 29 декабря сообщило Радио Болгария.

Oceanbook.at В Антарктиде

Согласно официальной информации, 15 болгарских специалистов с 10 тоннами строительных материалов и провизии не смогли вовремя прибыть на место расположения своей станции из-за неблагоприятных метеоусловий.

«Мы смогли высадиться в регионе только после того, как чилийский ледокол добрался до острова Ливингстон, — отметил глава экспедиции профессор Христо Пимпирев. — Надеюсь, задержка с началом работы не скажется на качестве и графике исследований».

Напомним, болгарская станция «Святой Климент Охридский» в Антарктиде была основана в 1988-м году. В расположении базы действуют отделение «Болгарской почты», православная часовня и филиал Национального исторического музея Болгарии.