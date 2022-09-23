Москва, 23 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Почти на треть — с 3,56 трлн рублей до почти 4,7 трлн рублей — выросли в 2022 году расходы России на национальную оборону. Об этом 23 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект документа об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы.

Mil.ru Солдаты ВС России

По данным издания, эта сумма (4,679 трлн руб.) на 1,2 трлн руб. больше по сравнению с утверждённой на последние три года законом о федеральном бюджете суммой (3,5 трлн руб.).

Также указывается, что в течение ближайших двух лет оборонные расходы России планируются большим, чем до этого. Так, в 2023 году они составят 5 трлн руб., хотя действующим законом о бюджете предполагалось потратить на это 3,6 трлн руб., а в 2024 — снизятся до 4,6 трлн руб., при том что в утверждённом бюджете на 2022–2024 годы на это планировалось затратить 3,8 трлн рублей. При этом в 2025 году на эти цели должно быть потрачено 4,2 трлн рублей.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября в Минфине РФ сообщили, что, согласно предварительным данным, федеральный бюджет за январь–август 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 374,4 млрд рублей.