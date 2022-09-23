Москва, , 08:59 — REGNUM В Москву в последние выходные дни сентября — 24 и 25 сентября — каспийский циклон принесет ливневые дожди. Может выпасть столько осадков, сколько не было за весь сентябрь, передают 23 сентября «Метеоновости»

Ливень в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В субботу из-за циклона погода резко испортится. Ночью начнутся ливневые дожди, а днем местами усилятся. Температуры воздуха +7… +11 °С. Ветер северный с переходом на северо-западный.

В воскресенье погода мало изменится. Будут приниматься ливневые дожди. Температура не изменится и составит +8… +10 °С. Атмосферное давление 739-741 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

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