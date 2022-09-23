Челябинск, 23 сентября 2022, 08:59 — REGNUM В Челябинской области открыто 302 пункта вакцинации от различных инфекций. Об этом сообщили журналистам в областном правительстве.
Из них 217 являются стационарными. Ещё 85 — мобильные.
Привиться в них можно от коронавирусной инфекции и гриппа. Губернатор региона Алексей Текслер уже поручил главам муниципалитетов усилить внимание к проведению вакцинации.
Также чиновник призвал уделять особое внимание профилактической диспансеризации граждан и углублённой диспансеризации тех, которые переболели ковидом.
«Это общая работа минздрава и местной власти», — добавил Текслер.