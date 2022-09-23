Челябинск, 23 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Челябинской области открыто 302 пункта вакцинации от различных инфекций. Об этом сообщили журналистам в областном правительстве.

Allergiyainfo.ru Грипп

Из них 217 являются стационарными. Ещё 85 — мобильные.

Привиться в них можно от коронавирусной инфекции и гриппа. Губернатор региона Алексей Текслер уже поручил главам муниципалитетов усилить внимание к проведению вакцинации.

Также чиновник призвал уделять особое внимание профилактической диспансеризации граждан и углублённой диспансеризации тех, которые переболели ковидом.

«Это общая работа минздрава и местной власти», — добавил Текслер.