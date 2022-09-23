Йошкар-Ола, , 08:58 — REGNUM В Марийском государственном академическом театре оперы и балета им. Эрика Сапаева 23 сентября в 15:00 мск состоится торжественная церемония вступления в должность избранного главы Марий Эл Юрия Зайцева.

Избранный глава Марий Эл Юрий Зайцев пресс-служба правительства Марий Эл

Мероприятие будут транслировать государственные телеканалы, порталы местных СМИ, а также сообщество правительства Марий Эл в социальной сети.

В рамках торжества впервые около 100 участников Всемарийского детского хора исполнят в сопровождении органа Гимн Российский Федерации и Марий Эл, а также произведение «Йывырте» («Радуйся») марийского композитора И. С. Ключникова-Палантая.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы республики состоялись 11 сентября. В голосовании приняли участие 31,99% от общего числа внесенных в списки избирателей. В выборах победил самовыдвиженец, врио главы республики Юрий Зайцев, набрав 82,44% голосов, его поддержали 141 666 жителей региона. Депутат Госсобрания Марий Эл Антон Мирбадалев от ЛДПР набрал 7,9% голосов, советника председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Наталию Глущенко поддержали 5,76%, председатель кооперативного участка «Йошкар-Ола-1» Валентина Злобина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» набрала 2,28% голосов.

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