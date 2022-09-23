Калуга, 23 сентября 2022, 09:13 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвященное 175-летию Калужского объединенного музея-заповедника, состоялось 22 сентября в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.
В связи с юбилеем музея министр культуры области Павел Суслов зачитал приветственный адрес губернатора Владислава Шапши:
Генеральный директор Калужского объединенного музея заповедника Виталий Бессонов поздравил коллег с юбилеем. Он подчеркнул символичность того, что торжества проходят в здании бывшего дворянского собрания Калуги. Оно имеет непосредственное отношение к созданию музея, который был организован 1897 году по инициативе гражданского губернатора Николая Михайловича Смирнова.
Об интересных фактах развития старейшего калужского учреждения культуры рассказывает недавно вышедшая в свет книга «Связь времён и поколений». В ближайшее время она поступит в библиотеки. В рамках праздника состоялось торжественное гашение почтовых карточек и концерт с участием калужских музыкантов.
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