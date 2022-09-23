Калуга, 23 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвященное 175-летию Калужского объединенного музея-заповедника, состоялось 22 сентября в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Министерство культуры Калужской области Здание объединенного музея заповедника в Калуге

В связи с юбилеем музея министр культуры области Павел Суслов зачитал приветственный адрес губернатора Владислава Шапши:

«Калужский музей-заповедник — старейший музей области и её признанный культурно-исторический центр. За 175 лет он не раз менял название, места экспозиций, но, как и прежде, несёт важную миссию — хранит уникальное наследие калужской земли. Если в конце XIX века постоянная экспозиция составляла пять витрин, то в XXI веке музей превратился в целую сеть из 19 филиалов и увеличил коллекционный фонд до 200 тысяч экспонатов. Уверен, народное богатство в надёжных руках», — говориться в поздравлении главы региона

Генеральный директор Калужского объединенного музея заповедника Виталий Бессонов поздравил коллег с юбилеем. Он подчеркнул символичность того, что торжества проходят в здании бывшего дворянского собрания Калуги. Оно имеет непосредственное отношение к созданию музея, который был организован 1897 году по инициативе гражданского губернатора Николая Михайловича Смирнова.

Об интересных фактах развития старейшего калужского учреждения культуры рассказывает недавно вышедшая в свет книга «Связь времён и поколений». В ближайшее время она поступит в библиотеки. В рамках праздника состоялось торжественное гашение почтовых карточек и концерт с участием калужских музыкантов.