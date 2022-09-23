Берлин, , 08:57 — REGNUM В Германии пищевая промышленность сталкивается с самым серьезным кризисом со времен окончания Второй мировой войны, пишет Die Welt.

Германия Petra B. Fritz

Отмечается, что производители замороженных и свежих продуктов в ФРГ могут прекратить свою деятельность на фоне возросших цен на энергоносители. В связи с этим производители направили правительству письмо с призывом к оказанию государственной помощи.

«Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьёзная», — пишет газета.

Если немецкое правительство не примет меры, то полки в немецких супермаркетах могут оказаться пустыми, заключила газета.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии выделило миллиарды евро на закупку природного газа в попытках предотвратить энергетический кризис после сокращения поставок из России. В частности, ФРГ планирует развернуть серию плавучих хранилищ, в которых будут хранить и регазифицировать сжиженный природный газ.

Однако представитель по энергетической политике блока ХДС/ХСС Марк Хелфрих назвал это фикцией, подчеркнув, что «даже если плавучие хранилища будут полностью задействованы, их доля в покрытии наших потребностей в газе будет слишком мала».

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