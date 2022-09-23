Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM Во всех муниципалитетах Бурятии на базе центров добровольчества организован сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Пункты сбора были открыты после обращений местных жителей, желавших оказать помощь землякам, призванным в рамках частичной мобилизации. В первую очередь собирают тёплую одежду и медикаменты.

«Важно, чтобы одежда была новая, чистая и упакованная, медикаменты также должны быть плотно упакованы. Всё это значительно ускорит работу добровольческих штабов и отправку грузов к месту назначения», — отметили волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, двое депутатов Народного хурала Бурятии и горсовета Улан-Удэ добровольно явились в военкоматы для участия в специальной военной операции.

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