В столице Якутии из-за международной обстановки отменили Северный форум
Якутск, 23 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Северный форум по устойчивому развитию не будет проходить в Якутске. Соответствующее обращение участникам мероприятия отправил исполнительный директор форума Владимир Васильев, сообщило ТАСС.
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Форум собирались посвятить теме развития энергообеспечения территорий Арктики, он был запланирован на 27–30 сентября.
Обсуждать энергоснабжение Арктики теперь намерены с 28 ноября по 1 декабря. В Якутии надеются, что это не повлияет на планы тех, кто готов был взаимодействовать в этом направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, принять участие в мероприятии выразили готовность представители десяти стран. Они были намерены обсуждать использование возобновляемых источников энергии, ESG-трансформации общества, бизнеса, государства в контексте достижения целей устойчивого развития в арктическом регионе.