Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:09 — REGNUM Жителей Новокузнецка просят быть внимательными и не верить в различные фейки о мобилизации в России. К горожанам обратился мэр Сергей Кузнецов, который напомнил, что никакой «всеобщей» мобилизации в России не объявлялось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Будьте внимательны. В соцсетях идёт массированная информационная атака по поводу «всеобщей» мобилизации. Не верьте фейкам! Проверяйте информацию и читайте официальные источники», — отметил Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что призыву на военную службу по частичной мобилизации подлежат находящиеся в запасе Вооружённых сил России — те, кто имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу уточнил, кто подлежит частичной мобилизации. По его словам, в общей сложности планируется призвать 300 тыс. резервистов.