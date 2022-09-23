Брюссель, 23 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Сборная Бельгии одержала победу над командой Уэльса в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Эдгар Брещанов Кевин Де Брёйне

В составе сборной Бельгии голы забили полузащитник Кевин Де Брёйне на 10-й минуте и нападающий Миши Батшуайи на 37-й. В составе команды Уэльса отличился форвард Киффер Мур на 50-й минуте.

На сегодняшний день сборная Бельгии занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги А, на счету команды 10 очков. Команда Уэльса идёт на четвёртом месте с одним очком.

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