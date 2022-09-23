Вашингтон, 23 сентября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Федеральные органы США имеют основания полагать, что преступникам удалось украсть 45,6 миллиарда долларов из программы страхования на случай безработицы, принятой во время пандемии COVID-19, как передает агентство Reuters.

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В 2021 году был выявлен мошеннический вывод почти 16 млрд долларов. В докладе, опубликованном 22 сентября генеральным инспектором министерства труда США, отмечается «увеличение на 29,6 млрд долларов потенциально мошеннических платежей».

Как утверждает доклад, мошенники одновременно подали заявления на миллиарды долларов выплат по безработице во многих штатах страны, а некоторые из них получили пособия, используя документы умерших и заключенных, которые не имели права на получение помощи. Также они использовали подозрительные электронные письма, которые трудно отследить.

«Мы установили, что 205 766 номеров социального страхования умерших людей были использованы для подачи заявлений на получение пособий по страхованию от безработицы», — говорится в докладе.

Программа помощи безработным в США стартовала в 2020 году в первые дни вспышки COVID-19.

Еще в мае 2021 года генеральный прокурор Меррик Гарланд создал целевую группу по борьбе с мошенничеством в связи с COVID-19. В США расследуется множество случаев мошенничества, связанных с программами государственной помощи, такими как программа защиты заработной платы, страхование по безработице и медицинское страхование Medicare.

Ранее на этой неделе федеральные прокуроры предъявили обвинения 47 подозреваемым в хищении 250 миллионов долларов из государственной программы помощи, которая во время пандемии оказывала продовольственную помощь нуждающимся детям.

В марте 2022 года министерство юстиции заявило, что возбудило более 1000 дел о преступлениях, связанных с выплатой пособий по безработице во время пандемии.