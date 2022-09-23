Москва, , 08:49 — REGNUM Процесс непрерывной занятости для самозанятых граждан, вернувшихся после мобилизации, необходимо сохранить, об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов (wc) A.Savin

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных российских граждан.

«Что касается постановления правительства — это временная мера до принятия закона. Я убежден, что у нас на следующей неделе Госдума примет закон, который гарантирует для тех, кто будет мобилизован», — сказал Нилов.

Парламентарий обратил внимание на то, что на сегодняшний день в законодательстве отсутствует понятие «самозанятые», есть только «временный льготный налоговый режим на профессиональный доход».

«Нужно подумать, каким образом сохранить процесс непрерывной занятости после прохождения военной службы, но с пониманием того, что в данном случае отсутствуют трудовые отношения. Если присутствуют гражданско-правовые отношения, когда самозанятый заключает гражданско-правовой договор, то в этом случае механизм предусмотреть гораздо проще. Об этом надо внимательно подумать», — добавил Нилов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин подписал постановление о рабочих местах мобилизованных