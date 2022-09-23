Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отказалась комментировать, стоит ли нынешнему президенту США Джо Байдену добиваться переизбрания в 2024 году, сообщает 22 сентября New York Post.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Пелоси обошла стороной вопрос о будущем Байдена, заданный репортером во время пресс-конференции в Капитолии, и вместо этого напомнила об успехе президентской кампании 2020 года.

«Президент Байден — президент Соединенных Штатов. Он оказал большую услугу нашей стране. Он победил Дональда Трампа. Не будем забывать об этом, — подчеркнула она. — Если вам небезразличен воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, образование наших детей, рабочие места для наших… наших, гм, их семей, пенсии для их пожилых людей, любая тема, которую вы можете назвать».

«Я не собираюсь вдаваться в политику по поводу того, должен ли президент баллотироваться или нет», — продолжила она, прежде чем ответить на другие вопросы.

Репортер поднял этот вопрос в ответ на воскресное интервью Байдена программе «60 минут», в котором 79-летний американский лидер отметил, что еще не принял твердого решения снова баллотироваться, но намеревался сделать это.