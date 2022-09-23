Вашингтон, 23 сентября 2022, 08:49 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отказалась комментировать, стоит ли нынешнему президенту США Джо Байдену добиваться переизбрания в 2024 году, сообщает 22 сентября New York Post.
Пелоси обошла стороной вопрос о будущем Байдена, заданный репортером во время пресс-конференции в Капитолии, и вместо этого напомнила об успехе президентской кампании 2020 года.
Репортер поднял этот вопрос в ответ на воскресное интервью Байдена программе «60 минут», в котором 79-летний американский лидер отметил, что еще не принял твердого решения снова баллотироваться, но намеревался сделать это.