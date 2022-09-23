Хабаровск, 23 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, член центрального штаба Андрей Белоглазов считает, что проведение референдума о воссоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией логичны и давно ожидаемы.

Александр Куликов ИА REGNUM Митинг в поддержку референдума. 2014

Читайте также: В России открылись участки для голосования на референдумах в Донбассе

«Жителям Дальнего Востока и, в частности, Хабаровского края, которые находятся за несколько тысяч километров от Москвы, пережившими Японскую интервенцию, по-настоящему понятно желание жителей этих республик быть вместе с Россией, с государством, которое способно защитить и в конечном счете обеспечить мирное существование, мирную жизнь.

Мы воочию видим, какой оскал у США и европейского так называемого волчьего союза, который по команде вожака готов утопить в крови незащищенные территории, поставляя современное оружие националистическим формированиям.

Все прекрасно понимают, что не дай бог, Россия даст слабину, то на территориях, которые не согласились жить по правилам националистического Киева, в считанные дни пройдут тотальные зачистки, и свободные республики превратятся в сплошное гетто с массовыми репрессиями.

Референдум давно назрел, сейчас настал такой период, что решение граждан ДНР и ЛНР необходимо оперативно реализовать. Общественные институты, в том числе и Общественная палата края готовы оказать всяческую поддержку и помощь в проведении референдума.

Проведенный референдум и последующие законодательные акты Российской Федерации — это гарантия для жителей этих республик, что они будут находится под защитой мощного государства, которая придаст уверенность в завтрашнем дне», — сказал Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, Участки для голосования на референдуме о воссоединении с РФ открылись для жителей Донецкой и Луганской Народных республик (ДНР и ЛНР) в ряде регионов России.