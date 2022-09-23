Петропавловск-Камчатский, , 08:54 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 23 сентября состоялась акция в поддержку референдумов по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Акция «Своих не бросаем» на Камчатке Пресс-служба правительства Камчатки

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В правительстве Камчатки уточнили, что в патриотическом митинге приняли участие 4 тыс. человек.

«В многовековой истории нашей страны были разные эпохи, разные времена, они были трагическими и радостными. Наша страна под воздействием разных факторов разрушалась, но каждый раз воссоединялась вновь. Поэтому, я надеюсь, что процесс воссоединения той страны, в которой я раньше родился и жил — СССР, в скорейшем будущем начнётся заново», — сказал на акции кандидат политических наук Алексей Шуликов.

Вернувшийся со спецоперации в Донбассе председатель Совета ветеранов войны и труда Вилючинска Валерий Золочевский рассказал, что жители Донбасса хотят воссоединения с Россией, «хотят уйти от того ига и неонацизма, которые сейчас процветают».

«Пока мы вместе — мы сила, а мы — один народ, славянский, русскоговорящий. Мы должны поддерживать друг друга и быть всегда вместе», — сказал Золочевский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке для прибывших в край жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября будут работать четыре избирательных участка, на которых они смогут отдать свой голос в референдумах по воссоединению с Россией.