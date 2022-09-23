Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Власти города Нью-Йорк откроют два центра экстренной помощи для размещения мигрантов, прибывающих на автобусах, которые были отправлены из штата Техас на фоне внутриполитического спора о безопасности внешних границ США. Об этом сообщается на сайте нью-йорского мэра Эрика Адамса.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Указанные объекты будут предоставлять убежище, питание и медицинскую помощь, а также обеспечивать связь беженцев с их семьями и друзьями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Техаса начали расследование в отношении губернатора штата Флорида Рона Десантиса в связи с тем, он направил 50 мигрантов на богатый остров Мартас-Винъярд (штат Массачусетс).

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