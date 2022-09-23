Джакарта, 23 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) встретились на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, чтобы обсудить подготовку к саммиту АСЕАН в ноябре 2022 года, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

«Повторяю, что для Индонезии общие интересы АСЕАН должны быть нашим главным приоритетом. Прогресс в развитии сообщества АСЕАН должен продолжаться», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН.

В ходе встречи Ретно Марсуди выразила надежду на то, что на саммите, который состоится в Пномпене, Камбоджа, реализация консенсуса из пяти пунктов, призванного помочь преодолеть кризис в Мьянме, может быть конкретно обсуждена лидерами АСЕАН.

Чтобы подготовиться к дискуссиям на саммите, министры иностранных дел также договорились провести подготовительную встречу на уровне министров иностранных дел, которая состоится в Джакарте в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия надеется, что ядерное оружие не будет применено.