Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону шесть человек задержаны за инсценировку ДТП. Предполагаемым членам банды избрана мера пресечения. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Ростовской области.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Дорожные аварии злоумышленники инсценировали в течение трёх лет для получения страховок — с лета 2018 года по апрель 2021 года. Предположительно, после инсценировки ДТП аферисты обращались с заранее подготовленными документами в Российский союз автостраховщиков. «Доход» преступного сообщества превысил 13,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Четверых предполагаемых преступников суд отправил под домашний арест, ещё двоих — под стражу.