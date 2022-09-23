Казань, 23 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Татарии военкоматы обеспечат дополнительными силами для оперативного проведения извещения о мобилизации, для централизованной доставки призванных на службу из районов транспортом. Соответствующее поручение руководителям муниципальных образований во время заседания призывной комиссии дал глава республики Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Также на пунктах сбора мобилизованных организуют горячее питание, медицинское обслуживание, установят пункты правопорядка.

Возглавляющий призывную комиссию глава РТ поручил ежедневно проводить селекторное совещание с участием задействованных структур и докладывать оперативную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии руководителям организаций независимо от форм собственности, а также гражданам — владельцам транспортных средств по особому распоряжению необходимо доставлять в военкоматы исправные автомобили, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты по нарядам военных комиссариатов муниципалитетов.

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