Варшава, , 08:44 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Польши в матче футбольной Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В составе сборной Нидерландов голы забили нападающий Коди Гакпо на 14-й минуте и полузащитник Стивен Бергвейн на 60-й.

На сегодняшний день сборная Нидерландов занимает первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги А, на счету команды 13 очков. Команда Польши идёт на третьем месте с четырьмя очками.

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