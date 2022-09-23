Грозный, 23 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. План призыва в Чечне перевыполнен на 254%, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО России», — написал он в телеграм-канале, добавив, что все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат.

Кадыров также рассказал о наличии в Чечне резерва, состоящего из «тысяч добровольцев», которые при необходимости смогут пополнить ряды ВС России.