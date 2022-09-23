Москва, 23 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. О героизме и мужестве старшего сержанта Ивана Невмержицкого, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 23 сентября в Минобороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

Отмечается, что из-за обстрела со стороны киевских боевиков на одном из опорных пунктов подразделения ВС РФ было выведено из строя обеспечивающее электропитание оборудование, после чего старший сержант, несмотря на непрекращающийся миномётный огонь врага отремонтировал и восстановил электросети.

Также указывается, что затем Невмержицкий вернулся на свою боевую позицию для продолжения боя и лично сумел уничтожить отделение ВСУ. При этом из-за огня нацистов загорелась одна из российских боевых машин и находящийся рядом с ней старший сержант бросился к ней на помощь, извлёк оттуда двоих находившихся без сознания военных, переместил их в укрытие и оказал первую помощь.

«Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого находился старший сержант Невмержицкий, атака превосходящих сил противника была успешно отражена. Воспользовавшись затишьем на поле боя, российские военнослужащие сменили позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение в боеготовности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Чукотке в два раза увеличили единовременную выплату участникам специальной военной операции. Теперь размер выплаты составляет 300 тыс. рублей.