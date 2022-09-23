Белвью, США, , 08:41 — REGNUM В Steam появилась новая страница Steam Charts, на которой администрация сервиса собрала все самые популярные статистические инструменты. Об этом 22 сентября компания Valve сообщила в блоге разработчиков платформы.

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Руководство Steam отметило, что Steam Charts пришла на замену Steam Stats, и что на этой странице представлен «универсальный обзор» того, что популярно среди пользователей онлайн-магазина видеоигр. Разработчики добавили, что в Steam Charts собрана более подробная информация, которая даёт лучшее представление о том, какие игры нравятся геймерам.

Для справки: Steam Charts, в частности, предоставляет пользователям информацию о популярности игр, показателях онлайна и т.д. На странице также представлены топ-5 самых продаваемых игр и пять игр, в которые чаще всего играют пользователи.

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