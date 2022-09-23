Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Ереван сможет подписать мирное соглашение с Баку, когда в Азербайджане признают территориальную целостность Армении. Об этом заявил на Генассамблее ООН в Нью Йорке.

Никол Пашинян primeminister.am

«Я имею в виду территориальную целостность нашей международно признанной территории, площадь которой составляет 29,8 тыс. кв. км, то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение через взаимное признание территориальной целостности каждого из двух государств», — сказал Пашинян.

Он считает, что без такого признания Азербайджан продолжит «акты оккупации» армянской территории и во время процесса демаркации границы. Глава армянского правительства считает, вероятность новой «агрессии» Баку очень высока.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.

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