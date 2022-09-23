Грозный, 23 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Чечне план на частичную мобилизацию выполнен полностью, и даже перевыполнен. Необходимых показателей удалось достичь благодаря сформированным ранее властями региона при поддержке Минобороны РФ подразделений «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Об этом 22 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания, темой которого стал призыв на военную службу резервистов в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Чечни, в республике имеется резерв из тысяч добровольцев. В случае необходимости они смогут встать под военные знамена.