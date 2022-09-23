Элиста, , 08:38 — REGNUM В Калмыкии состоялась первая отправка мобилизованных жителей на военные сборы. Об этом сообщил начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Калмыкии Валерий Лукьянченко.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первая отправка прошла в соответствии с планом и выполнена на 100%. Мобилизованные граждане направлены в воинскую часть Волгоградского гарнизона. Настроение у людей боевое, полное патриотического порыва», — цитирует Лукьянченко издание «Степные вести».

ИА REGNUM сообщало, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. 22 сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан РФ.