Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Американский авиапроизводитель Boeing выплатит штраф в размере $200 млн за введение инвесторов в заблуждение относительно безопасности лайнеров Boeing 737 MAX даже после первой произошедшей авиакатастрофы. Об этом 22 сентября сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Boeing 737-8 MAX Oleg V. Belyakov

Отмечается, что бывший глава компании Деннис Меленберг выплатит ещё $1 млн. Согласно заявлению SEC, компания и её глава после первой из двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX 8 заверили общественность и инвесторов, что данный самолёт «так же безопасен, как и любой другой самолёт, когда-либо летавший в небе».

SEC «В приказах SEC в отношении Boeing и Меленберга говорится, что они из-за халатности нарушили положения федерального законодательства о ценных бумагах, направленные на борьбу с мошенничеством… Не признавая и не опровергая выводы SEC, Boeing и Меленберг согласились с приказами… включающими в себя штрафы в размере $200 млн и $1 млн соответственно».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай вот-вот завершит процесс повторного введения в эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX после более чем трёхлетней приостановки их полётов.

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