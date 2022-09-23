Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Получение повестки из военкомата не означает отправление призывника на выполнение боевых задач. Об этом заявил военный комиссар Бурятии Александр Трубников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Военный комиссар Бурятии Александр Трубников Цитата из видео правительства Бурятии

По его словам, после получения повестки гражданин должен явиться на пункт предварительного сбора. При наличии права на отсрочку, он должен предъявить соответствующие документы.

«На пункте принимается решение о прохождении военной службы по частичной мобилизации, либо о предоставлении права на отсрочку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов подписал указ. согласно которому работодатели обязаны сохранить место постоянной работы своих сотрудников в случае их призыва на военную службу.

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