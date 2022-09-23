Токио, , 08:36 — REGNUM Новый тайфун «Талас» формируется к юго-западу от острова Кюсю. Об этом 23 сентября сообщило главное метеорологическое агентство Японии.

Тайфун 67gu.com

Отмечается, что сейчас давление в центре тайфуна составляет 1000 гектопаскалей. Сила ветра достигает 18 метров в секунду, при порывах — 25 м/с.

В настоящее время циклон продвигается на север со скоростью около 20 км/ч в сторону основного японского острова Хонсю.

Ожидается, что к вечеру 23 сентября тайфун подойдёт к префектуре Миэ, после чего изменит направление на северо-восточное, захватив районы вдоль юго-восточного и восточного побережья и столичный регион. В зоне прохождения тайфуна ожидается выпадение до 200 мм осадков за 24 часа.

Ранее японский остров Кюсю пострадал от другого мощного тайфуна «Нанмадол».