Петропавловск-Камчатский, , 08:36 — REGNUM На Камчатке для прибывших в край жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября будут работать четыре избирательных участка, на которых они смогут отдать свой голос в референдумах по воссоединению с Россией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участки расположены в пункте временного размещения в Елизове.

Как рассказал заместитель председателя правительства Камчатки Павел Ясевич, комиссии сформированы из приехавших в край жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Всего в регионе находятся более 500 жителей Донбасса.

Голосование по вопросам референдума с 23 по 26 сентября будет проводиться в выездном формате, а 27 сентября отдать свой голос жители Донбасса смогут на избирательных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуировавшиеся в Еврейскую автономную область жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах. В столице региона для них 23 сентября открыли избирательные участки.