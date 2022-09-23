Оттава, 23 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 23 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с визитом в Канаду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Ранее глава государства побывал в Великобритании, где принял участие в церемонии похорон королевы Елизаветы II, а также в США, где выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В программу визита входят: переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, встреча с экспертами в сфере искусственного интеллекта, встреча с соотечественниками.

Ожидается, что в ходе встречи Юн Сок Ёль и Джастин Трюдо обсудят вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере новейших технологий, и проблемы цепочек поставок ключевых минеральных ресурсов, применяемых в производстве батарей для электромобилей.