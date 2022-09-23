Будапешт, 23 сентября 2022, 08:33 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высоко оценил сотрудничество республики с Газпромом. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По его словам, сотрудничество Газпрома и Венгрии проходит в «очень честном ключе».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрия не видит «разумных причин» для введения нового пакета санкций против России и не намерена поддерживать подобные инициативы.
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