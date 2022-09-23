Будапешт, 23 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высоко оценил сотрудничество республики с Газпромом. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

По его словам, сотрудничество Газпрома и Венгрии проходит в «очень честном ключе».

«С 1 сентября мы получаем увеличенный объём поставок газа на ежедневной основе. Свыше уровня существующего контракта мы получили 5,8 млн куб. м газа по газопроводу «Турецкий поток», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сийярто заявил, что Венгрия не видит «разумных причин» для введения нового пакета санкций против России и не намерена поддерживать подобные инициативы.

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