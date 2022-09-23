Москва, , 08:31 — REGNUM Самая высокая средняя зарплата в регионах России зафиксирована на Чукотке — 139 тыс. руб., самая низкая зарплата отмечена в Чечне — 34,1 тыс. руб., сообщает 23 сентября RT на русском со ссылкой на данные Росстата.

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Также самые высокие зарплаты в РФ получают жители Ямало-Ненецкого АО — 135,8 тыс. руб., Камчатки — 127,2 тыс. руб., Ненецкого АО — 123,7 тыс. руб. и Москвы — 123,7 тыс. руб.

В топ-5 субъектов РФ с наименьшими зарплатами вошли Ингушетия — 34,8 тыс. руб., Карачаево-Черкесия — 39 тыс. руб., Кабардино-Балкария — 39,1 тыс. руб. и Ивановская область — 39,4 тыс. руб.

Отмечается, что в июне 2022 года средняя зарплата в России выросла почти на 8 тыс. рублей по сравнению с июнем 2021 года — с 58,7 тыс. руб. до 66,6 тыс. руб.

ИА REGNUM ранее сообщало, в I полугодии 2020 года самая низкая зарплата в РФ была зафиксирована в Северо-Кавказском ФО.

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